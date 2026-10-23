Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 октября

На территории гослесфонда Московской области 22 октября возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В последующие дни, с 23 по 25 октября, на большей части региона ожидается II класс пожарной опасности. В Подольском лесничестве прогнозируют I класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском — III класс. При этом 23 октября в Шатурском лесничестве ожидается III класс, в Подольском — I, на остальной территории — II.

Температура воздуха в ближайшие дни составит плюс 8–15 градусов, ночью — плюс 3–10. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

Спасатели напоминают: при обнаружении возгорания нужно сразу позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.