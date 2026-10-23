360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 октября

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    На территории гослесфонда Московской области 22 октября возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

    В последующие дни, с 23 по 25 октября, на большей части региона ожидается II класс пожарной опасности. В Подольском лесничестве прогнозируют I класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском — III класс. При этом 23 октября в Шатурском лесничестве ожидается III класс, в Подольском — I, на остальной территории — II.

    Температура воздуха в ближайшие дни составит плюс 8–15 градусов, ночью — плюс 3–10. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

    Спасатели напоминают: при обнаружении возгорания нужно сразу позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

    Читайте также

    Подмосковные пилоты выиграли 6 медалей на первенстве России по гонкам дронов

    Праздник для беременных женщин проведут в Люберцах 14 октября

    Архив

    Программу о Дмитрии Донском проведут в музее «Новый Иерусалим» в Истре

    Врачи МОНИКИ вернули женщине с полипом в горле возможность нормально говорить

    ВРИП главы Павлово-Посадского округа проверил благоустройство Электрогорска

    Конференцию по духовно-нравственному образованию провели в Коломне

    Подмосковные владельцы газопроводов смогут передать их на баланс региона

    Девятиклассники из Щелкова посетили производство оконных систем Melke

    Финал муниципального этапа волонтерского конкурса прошел в Наро-Фоминске

    В Подмосковье создали 264 особо охраняемые природные территории

    Кантемировский парк в Наро-Фоминске

    Протяженность нового участка метро в Химках превысит 5 километров

    Читальный зал после ремонта откроют в библиотеке Левобережья в Дубне