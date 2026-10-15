Программу о Дмитрии Донском проведут в музее «Новый Иерусалим» в Истре

В научной библиотеке Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре 17 октября состоится интерактивная программа для школьников и всех, кто интересуется историей Руси, «Дмитрий Донской — защитник земли русской». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Участникам расскажут о событиях середины XIV века, когда на Руси еще не было единого государства, а раздробленные земли были обескровлены междоусобицами и столетним ордынским нашествием. Речь пойдет о Куликовской битве, в честь победы в которой московский князь Дмитрий Иванович получил прозвище Донской.

Отдельно объяснят, почему это сражение считается переломным в русской истории и как оно стало началом освобождения от татаро-монгольского ига и объединения русских земель.

Начало программы в 12:00.12+. Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».