В Подмосковье создали 264 особо охраняемые природные территории

В Московской области создано 264 особо охраняемые природные территории регионального значения. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов в День работников заповедного дела.

«Я поздравляю всех, кто причастен к созданию заповедных земель и их охране», — сказал Фирсов. Он отметил, что Подмосковье традиционно является одним из лидеров развития заповедного дела в России, под охраной находится 680 объектов животного и растительного мира.

Схему организации и развития особо охраняемых природных территорий реализует Минэкологии региона.

В этом году в Подмосковье отметили еще одну дату: ровно 60 лет назад вступило в силу решение Исполкома Мособлсовета «Об объявлении заказниками отдельных участков земли и одного пространства области, имеющих, оздоровительную и историко-мемориальную ценность». Им были созданы первые 14 особо охраняемых природных территорий областного значения. Это решение заложило основу для формирования всей заповедной системы Московской области.