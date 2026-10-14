360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье создали 264 особо охраняемые природные территории

    Кантемировский парк в Наро-Фоминске
    Фото: Кантемировский парк в Наро-Фоминске/Медиасток.рф

    В Московской области создано 264 особо охраняемые природные территории регионального значения. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов в День работников заповедного дела.

    «Я поздравляю всех, кто причастен к созданию заповедных земель и их охране», — сказал Фирсов. Он отметил, что Подмосковье традиционно является одним из лидеров развития заповедного дела в России, под охраной находится 680 объектов животного и растительного мира.

    Схему организации и развития особо охраняемых природных территорий реализует Минэкологии региона.

    В этом году в Подмосковье отметили еще одну дату: ровно 60 лет назад вступило в силу решение Исполкома Мособлсовета «Об объявлении заказниками отдельных участков земли и одного пространства области, имеющих, оздоровительную и историко-мемориальную ценность». Им были созданы первые 14 особо охраняемых природных территорий областного значения. Это решение заложило основу для формирования всей заповедной системы Московской области.

    Читайте также

    В Подмосковье ликвидировали лесной пожар возле деревни Дальняя

    «Красная Машина Академия» обыграла «Витязь-Подольск» в рамках дебюта в РХЛ

    В Подмосковье с 5 по 9 октября провели 90 земельно-имущественных аукционов

    Участок на торгах в г. о. Ступино

    Делегация из Китая посетила технолицей имени Долгих в Истре

    Краснокнижный гриб звездовик обнаружили возле карьера в Лыткарине

    Глава округа Григорий Артамонов почтил память подольских курсантов

    Свыше 130 тысяч образцов сельхозживотных собрали в криобанке в Подольске

    Контроль за парковкой усилят в жилых комплексах Подмосковья

    Зимние виды города Дзержинский. Округ Люберцы

    YADRO и «Билайн» будут развивать решения частных сетей LTE/5G для промышленности

    Юнармейцы из Чехова успешно выступили на турнире «Наследники Победы»

    Еще одна семья из Мытищ получила новую квартиру вместо аварийного жилья

    День многодетной семьи отметили в Химках