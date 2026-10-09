Финал муниципального этапа волонтерского конкурса прошел в Наро-Фоминске

Влад — студент колледжа ВГУЮ. Он стал инициатором создания молодежного клуба при Никольском соборе Наро-Фоминска. Александра и Маргарита — школьницы. Маргарита является активисткой школьного отряда волонтеров «Благо твори», а Александра полна идей по обучению пожилых людей цифровой грамотности. Артем уже отслужил в армии и сейчас работает; он активно собирает команды волонтеров в Апрелевке и Селятине.

У каждого из них свой путь в волонтерстве, свой опыт и свои идеи, которыми они поделились с членами жюри. На конкурсе каждому предстояло ответить на вопросы жюри. Не всегда самые простые, но все четверо ответили достойно. «Это идет от сердца, а не потому что „надо“», — говорят они.

Все они очень разные, но их объединяет искреннее желание быть полезными и нести добро. Они показали, что готовы развивать волонтерское движение дальше, потому что вне этого движения они себя даже не представляют. Впереди — региональный этап, где каждому из четверых вновь предстоит проявить себя.