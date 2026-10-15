15 октября 2026 15:29 Читальный зал после ремонта откроют в библиотеке Левобережья в Дубне Фото: Пресс-служба администрации г. о. Дубна Подмосковье

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В библиотеке Левобережья в Дубне продолжается обновление читального зала: мебель уже расставляют, книги возвращают на полки, а сотрудники продумывают программу первых мероприятий после открытия. Временно исполняющий полномочия главы Дубны Алексей Брызгалов встретился с коллективом, чтобы обсудить дальнейшее обновление и планы.

В зал доставили вторую партию мебели: установлены стеллажи, появились удобные кресла, столы и стулья. Пространство рассчитано не только на чтение и работу с книгами, но и на концерты, творческие встречи и презентации. Яркие акценты и функциональная обстановка помогут проводить здесь мероприятия разных форматов.

«Знаю, как жители ждут открытия этой культурной площадки. Сейчас мебель уже собрана, библиотекари расставляют книги. Впереди — ремонт холла и закупка оборудования для творческих встреч: звукового и светового, интерактивной панели для презентаций и цифрового пианино. Планируем закрыть эти вопросы в течение полутора-двух месяцев. Как только завершим работы, обязательно пригласим жителей на открытие», — рассказал Алексей Брызгалов.