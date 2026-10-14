Подмосковные пилоты завоевали шесть медалей на первенстве России по гонкам дронов

Спортсмены из Московской области завоевали шесть медалей на первенстве России по гонкам дронов, которое прошло с 9 по 11 октября на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золотые медали в командном зачете завоевали Мирон Черемных из Королева и Кирилл Журавлев из Подольска в классах 75 и 330 мм. Черемных также стал победителем в личном зачете в классах 200 и 330 мм и занял второе место в личном зачете в классе 75 мм. Две бронзовые награды в личном зачете в классах 200 и 330 мм завоевал Журавлев.

Всего в первенстве России по гонкам дронов приняли участие более 80 сильнейших юных пилотов из 23 регионов страны. Спортсмены соревновались в классах гоночных дронов 75, 200 и 330 мм в личном и командном зачетах.

Гонки дронов — официальная дисциплина, включенная во Всероссийский реестр видов спорта. Развитие этого направления в Московской области, по данным министерства, способствует подготовке квалифицированных кадров для отрасли беспилотных авиационных систем в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Первенство прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».