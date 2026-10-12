Праздник для беременных женщин проведут в Люберцах 14 октября

В Люберцах 14 октября в 14:30 Московский областной центр охраны материнства и детства проведёт Всероссийский день беременных. Будущих мам ждут в картинной галерее на улице Звуковой, 3, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В программе — лекции и мастер-классы по подготовке к родам, уходу за новорождённым и грудному вскармливанию, а также консультации специалистов.

«Забудьте о страхах и сомнениях. Наши врачи расскажут о работе Люберецкого роддома, проведут лекции и зажигательные мастер-классы: подготовка к родам без стресса, секреты ухода за новорожденным и все о грудном вскармливании и питании», — рассказала заведующая роддомом МОЦОМД, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Мельник.

Гостей также ждут конкурсы, подарки и розыгрыши сертификатов на бесплатное размещение в палатах повышенной комфортности центра «Домашние роды». Главный приз — модульная коляска. На встречу можно прийти вместе с близкими.