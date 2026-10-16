Конференцию по духовно-нравственному образованию провели в Коломне

15 октября в Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) в Коломне состоялась областная конференция по духовно-нравственному образованию для молодых педагогов Подмосковья «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие прошло в рамках XXIV Московских областных Рождественских образовательных чтений и было приурочено к пятилетию Московской митрополии.

В конференции приняли участие 350 человек: молодые учителя истории, русского языка и литературы, учителя начальных классов, воспитатели дошкольных образовательных организаций, студенты вузов и колледжей Коломны и Орехово-Зуево, семинаристы, а также обучающиеся 10–11 классов психолого-педагогических классов.

В рамках научного лектория участники обсудили духовно-нравственное воспитание в эпоху искусственного интеллекта, а также категории духовной пустоты и наполненности в изобразительном искусстве. Педагоги, студенты и школьники приняли участие в работе восьми секций.

Также участники посетили мастер-классы для классных руководителей, педагогов дошкольного и начального образования, методическую лабораторию о цифровых технологиях на уроках духовно-нравственной культуры и психологическую лабораторию, где освоили формат классических «римских» дебатов. Участники программы изучили русскую словесность в цифровом мире и посетили лекцию-интерактив «Душевное равновесие: миф или реальность». Для школьников был проведен урок «Твоя жизнь до рождения».

Во время торжественного открытия чтений к участникам обратилась первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова и вручила участникам благодарность от Министерства образования Московской области. Итоги конференции подвела ректор ГСГУ Жанна Леонова. По окончании мероприятия каждый участник получил подарочный пакет с книгами.