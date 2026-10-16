ВРИП главы Павлово-Посадского округа проверил благоустройство Электрогорска

В Электрогорске прошел объезд территорий, где ресурсоснабжающая организация «Электрогорск» проводила земляные работы и не восстановила благоустройство. На 11 адресах порядок наведут уже на следующей неделе, еще по 9 участкам срок — до 6 ноября.

Главной темой дня стала проверка мест после земляных работ. Задача поставлена как первостепенная: все должно быть сделано качественно и точно в срок, поскольку скоро выпадет первый снег и важно успеть привести город в порядок.

Отдельно обсудили ремонт ограждения спортивной площадки в сквере Болошева. Подрядчик заменит сетку до конца ноября — заказана более прочная, специально рассчитанная на баскетбольные нагрузки. Также устранят все замечания по тренажерам, чтобы горожане могли безопасно и с комфортом проводить время на спортплощадках.

Участники объезда посетили пешеходную набережную Стахановского озера, открывшуюся летом после благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Отмечено, что пространство стало точкой притяжения для жителей и гостей города: качественные дорожки, освещение, видеонаблюдение, деревянные настилы, лестницы и пирс для отдыха у воды. В летний период здесь работают шезлонги, навесы и мангальная зона, атмосферу дополняют арт-объекты.

Также проверены дворовые территории и размещение нестационарных торговых объектов. По всем адресам с выявленными нарушениями отдел торговли проведет проверку, после чего будут приняты решения о демонтаже павильонов. Все поставленные задачи находятся на контроле, о результатах проинформируют жителей.