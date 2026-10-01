В Подмосковье 1274 собственника перевели садовые дома в жилые

С января по сентябрь 2026 года 1274 собственника изменили статус своего загородного дома благодаря услуге Минмособлимущества «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

Только в сентябре услугой по переводу садового дома в жилой воспользовались 147 собственников. Лидерство по предоставлению услуги принадлежит городским округам Можайский, Волоколамск и Чехов, где переводом статуса дома воспользовались 79, 75 и 72 собственника соответственно.

«С переводом садового дома в жилой его владелец получает преимущества и экономические бонусы, такие как возможность прописки с доступом к незаменимым социальным услугам – местным поликлиникам и образовательным учреждениям. Это особенно важно тем, кто круглогодично живет на даче или в СНТ», — рассказали в ведомстве.

Статус жилого дома дает владельцу право оформить налоговый вычет, оплачивать ЖКУ по льготным сельским тарифам, а также повышает ликвидность имущества — такой объект можно продать дороже обычного садового дома.

Перевести в жилые можно садовые дома в СНТ на участках с видом разрешенного использования «ведение садоводства». Дом должен быть капитальным строением с фундаментом не выше трех этажей и площадью не более 500 кв. метров, обеспеченным электричеством, холодной водой, канализацией, отоплением и вентиляцией, а также соответствовать строительным, санитарным и противопожарным нормам. Все критерии указаны в постановлении Правительства РФ №47 от 28 января 2006 года.

Для перевода потребуется заключение о техническом состоянии здания. Его можно получить, например, обратившись в БТИ Московской области, затем подать заявку через портал госуслуг Московской области. Решение администрации придет в течение 13 дней.