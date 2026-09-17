ИИ-сервис для консультаций по алкогольным лицензиям запустили в Подмосковье

Предприниматели Московской области теперь могут круглосуточно получать консультации по лицензированию розничной продажи алкоголя с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Сервис доступен по номеру телефона +7 (498) 550-30-80.

В регионе работают более 13 тысяч лицензированных торговых объектов, поэтому бизнесу регулярно требуются разъяснения о порядке оформления разрешений и требованиях законодательства. ИИ-помощник прошел тестирование и обучен на наиболее распространенных вопросах предпринимателей.

Сервис рассказывает, какие документы необходимы для получения и переоформления лицензии, как рассчитываются и оплачиваются госпошлины, сколько занимает рассмотрение заявления, а также как подать документы и проверить статус обращения.

Кроме того, с его помощью можно уточнить порядок доступа к ЕГАИС, требования к торговым объектам и правила возврата госпошлины.

В ведомстве также напомнили об ограничениях на размещение магазинов с алкоголем. До образовательных учреждений должно быть не менее 100 метров, до медицинских организаций — от 15 до 70 метров.

Продажа алкоголя запрещена в магазинах, расположенных во внутренних дворах многоквартирных домов. Исключение составляют встроенно-пристроенные помещения и торговые точки с входом со стороны улицы, находящиеся не более чем в 30 метрах от края проезжей части.