Еще 2 комплекса очистных сооружений построят в Зарайске

В Зарайске продолжается обновление системы водоотведения по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев осмотрел два объекта и проверил работу сооружений, введенных в эксплуатацию год назад.

В Гололобове капитальный ремонт очистных сооружений выполнен более чем на 60%. Сейчас на площадке возводят блок трансформаторной подстанции и административно-бытовой комплекс, а ранее здесь завершили обустройство емкостей. Окончание строительных работ запланировано на 30 ноября.

В селе Чулки-Соколово работы начали раньше установленного графика. Необходимость обновления местной системы водоотведения стала одной из причин досрочного старта ремонта.

«Подрядные организации работают стабильно. На моменты, требующие доработки, сегодня было указано. Планируем, что в установленные контрактами сроки коллеги должны уложиться», — сказал Кирилл Григорьев.

В Протекине министр осмотрел очистные сооружения, которые работают уже год. Он проверил показатели очищенного стока, функционирование автоматики и передачу информации в диспетчерскую систему.

По итогам осмотра комплекс работает штатно. Замечаний к его эксплуатации нет, показатели очистки соответствуют проектным параметрам.