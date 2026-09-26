Более 150 кустовых растений высадили в Александровском сквере в Реутове

В Александровском сквере Реутова 25 сентября прошла экологическая акция в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участники высадили более 150 растений, в том числе черемуху сорта «Шуберт» и гортензии.

В мероприятии приняли участие заместитель главы города Лилия Богданова, первый заместитель председателя Совета депутатов Николай Ковалев, представители администрации, сотрудники компании «Комус» и другие жители Реутова.

Акция проводится ежегодно в разных частях наукограда. Ее главной целью является масштабное озеленение городских территорий для комфорта жителей.

«Мы уже много лет сотрудничаем с администрацией и принимаем активное участие в экологических акциях. Очень важно, чтобы в нашем городе поддерживался высокий уровень благоустройства», — рассказал директор департамента эксплуатации и инфраструктуры компании «Комус» Андрей Завидонов.

Работа по озеленению общественных пространств в Реутове продолжается.