Новый автобус вывели на маршрут № 21 в Ногинске

Центральной темой стало обсуждение работы общественного транспорта. В частности, недавно избранный в Московскую областную думу депутат Ольга Попова подняла вопрос о маршруте № 21 в деревне Молзино. Жители, в частности, сообщают, что утром рейсы срываются, в автобусе не хватает места, и многим, в том числе школьникам, приходится ждать следующего. Ольга Попова попросила включить маршрут в мониторинг. Решение уже принято — на этой неделе на маршрут выйдет автобус среднего класса повышенной комфортности.

Новый автобус вмещает 32 пассажира, в салоне расположены 22 сиденья. Габариты машины — 8110 миллиметров в длину и 2410 — в ширину, что делает ее маневренной в плотном городском потоке и достаточно вместительной для перевозки пассажиров на востребованных маршрутах. Для комфорта пассажиров предусмотрены система отопления, вентиляции и кондиционирования, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и система информирования.

Низкопольная конструкция и широкие дверные проемы делают посадку и высадку удобнее, в том числе для пассажиров с детскими колясками и маломобильных граждан. Комплекс видеонаблюдения позволяет контролировать обстановку в салоне, у входных дверей и в зоне рабочего места водителя.