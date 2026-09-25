Более 200 километров теплосетей проверили в Солнечногорске перед зимой

Подготовка коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду подходит к концу. Специалисты завершают профилактические и ремонтные мероприятия для бесперебойного теплоснабжения в холодное время года.

Гидравлические испытания прошли на 219 километрах теплосетей — это 100% от запланированного объема. Такой способ проверки помогает заранее обнаружить и устранить слабые участки.

Профилактику и ремонт оборудования выполнили на 68 котельных и 11 центральных тепловых пунктах. Также специалисты заменили наиболее изношенные участки сетей и провели необходимые технические работы в учреждениях образования, здравоохранения и жилом фонде.

Отдельное внимание уделили коммунальной инфраструктуре в отдаленных населенных пунктах. В микрорайоне Миронцево реконструировали котельную и обновили почти 18 километров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также внедрили независимую схему подачи тепла, при которой вода для радиаторов нагревается через теплообменники и не поступает непосредственно в котел. Такое решение позволяет точнее регулировать температуру и давление.

В Менделееве установили новую блочно-модульную котельную мощностью 50 МВт. Вместе с этим обновили около 28 километров прилегающих сетей.

«Этим летом мы проделали колоссальную работу. Наша главная цель — чтобы каждый житель чувствовал себя дома комфортно и безопасно вне зависимости от погоды за окном. Новые технологии и современное оборудование сводят к минимуму риск аварийных отключений. Мы подготовили не только технику, но и сформировали профессиональные команды, которые готовы оперативно решать любые задачи», — отметил глава округа Константин Михальков.

Для реагирования на нештатные ситуации при 11 ресурсоснабжающих организациях сформировали аварийные бригады. В их распоряжении — необходимая техника для оперативного устранения неисправностей.

Отопительный сезон начнется после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне восьми градусов и ниже в течение пяти дней подряд.