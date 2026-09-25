Более 120 директоров школ Подмосковья приехали на управленческий интенсив

В Московской области 25 сентября начался региональный управленческий интенсив «Гравитация лидерства – 3». В нем принимают участие более 120 директоров школ региона — руководители общеобразовательных организаций, члены регионального клуба директоров и участники проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Темой интенсива стала «Образовательная среда будущего: грани нового опыта». Программа выстроена в практико-ориентированном формате и включает сессии и командные активности для отработки ключевых управленческих компетенций.

Участники проработали управление в условиях нестабильности и турбулентности, развитие мышления руководителя и команды в эпоху искусственного интеллекта, эффективные модели лидерства и выстраивание продуктивной работы с коллективом, профилактику профессионального выгорания педагогических и управленческих кадров, а также возможности и границы применения искусственного интеллекта в управленческой деятельности.

Организаторами интенсива выступили Министерство образования Московской области и КУРО МО. Мероприятие продлится до 26 сентября.