Писательница из Воскресенска Ольга Новикова начала работу над книгой стихов

Член Союза писателей России и Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени Ивана Лажечникова работает над новой книгой. Всего на сегодняшний день Ольга Новикова выпустила 18 книг.

Писательский путь Ольги Александровны начался еще в детстве. Первое произведение — сочинение в стихах «Один из дней моих летних каникул» — она написала на уроке литературы. Учительница похвалила ученицу, и это стало большим стимулом, чтобы писать дальше. Сейчас она уверена, что писательство — это то, с чем она родилась.

Главной темой своих сочинений Ольга Новикова называет любовь: к семье, к родному краю, к Богу. Она призналась, что ей сложно ответить, какое произведение любимое, потому что в каждое вложена душа.

«Поэтому они любимы все», — подчеркнула автор.

Некоторые стихи Ольги Новиковой были положены на музыку, что подарило им вторую жизнь в качестве песен. Автор считает это не простой закономерностью, а большим и дорогим подарком. В этом году вышла ее книга «Хорлово. Дом, в котором тепло», посвященная истории Хорловской школы-интерната.

Работа длилась два года и происходила вместе с редакционным советом, который создал директор школы Владимир Башмаков. История интерната хранится в прекрасном школьном музее, а идея собрать ее воедино в книгу принадлежит Владимиру Ивановичу.

«Мне пришлось потрудиться, и мне кажется, что получилось», — отметила Ольга Новикова.

Сегодня у писательницы много планов. Она работает над сборником стихов, которые рождались в процессе работы над предыдущими книгами. Все, что ее волновало, все переживания и радости она выкладывала на бумагу, а теперь хочет это оформить.