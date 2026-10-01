Енот Глафирья Степановна родилась на ферме «Дом Козленка» в Рузе

На ферме «Дом Козленка» в «Рузской Аляске» родился детеныш енота. Девочку назвали Глафирьей Степановной, а ее родителями стали живущие на ферме Степа и Клепа.

Сотрудница фермы Ирина рассказала, что еноты находятся здесь уже более трех лет. Появление потомства стало неожиданностью для работников.

Помимо енотов, на ферме содержатся козы, козлята и овцы, а также работает птичник. Теперь к обитателям «Дома Козленка» присоединилась еще одна енотовидная жительница.

Сейчас Глаша растет и привыкает к новому окружению. В ближайшее время ей предстоит вакцинация, после которой малышка сможет познакомиться с посетителями фермы.

Пока Глафирья Степановна остается главным объектом внимания сотрудников «Дома Козленка».