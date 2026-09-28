В Подмосковье за неделю подключили 333 камеры «Безопасного региона»

В Московской области за прошедшую неделю к системе «Безопасный регион» подключили 333 видеокамеры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года в регионе подключили более 9,4 тыс. камер. Всего в Подмосковье к системе подключено более 176 тыс. камер, с их помощью следят за порядком в общественных местах, выявляют и предупреждают правонарушения.

Камеры работают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, на железнодорожных переездах и в других общественных местах. Под контролем видеокамер также находятся детские государственные учреждения и игровые площадки.

Более 91 тыс. камер оснащены искусственным интеллектом. Такие камеры выявляют мусор на остановках, парковку в запрещенных зонах вдоль дорог и на газоне, следят за незаконной торговлей и другими нарушениями.