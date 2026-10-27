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    Капремонт моста через Нару в Одинцове завершат в этом году

    Фото: собкоры РИАМО

    Капитальный ремонт моста через реку Нару у деревни Наро-Осаново в Одинцовском округе вышел на финальную стадию: строительная готовность объекта достигла 90%. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

    «На завершающем этапе мы обеспечим полноценное освещение участка и уберем временное сооружение. Сейчас на объекте задействованы 12 специалистов и две единицы техники. Полностью запустить движение по отремонтированному сооружению планируется в ноябре», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    На мосту уже уложили асфальтобетонное покрытие, движение транспорта организовано в реверсивном режиме. Сейчас специалисты устраивают линию освещения постоянной дороги, параллельно идет демонтаж временной дороги.

    Мост протяженностью более 12 метров расположен на Можайском шоссе и связывает Одинцовский и Рузский округа, а также множество населенных пунктов на западе региона. Ранее специалисты демонтировали элементы старого сооружения, возвели монолитные береговые опоры, смонтировали балки пролетного строения, уложили конструктивные слои дорожной одежды и обустроили подходы к мосту.

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