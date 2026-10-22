Областной конкурс лидеров волонтерского движения прошел в Лобне

Региональный этап конкурса лидеров волонтерского движения Подмосковья прошел 21 октября в лицее «Авиатика в Лобне. В состязании приняли участие 155 человек из 56 муниципалитетов региона.

Конкурс проходит в Лобне уже второй год подряд. Он собирает победителей муниципальных отборочных этапов. Добровольцы делятся своим опытом и планами, разрабатывают сценарии новых акций и создают волонтерские проекты.

Участников конкурса поприветствовали глава городского округа Анна Кротова, советник министра информации и молодежной политики Подмосковья Евгений Кулаков и председатель совета депутатов Лобни Владимир Букин.

«Волонтеров Лобни мы знаем в лицо. Они помогают на выездных администрациях, участвуют в подготовке гуманитарных грузов для наших бойцов и поддерживают семьи. Они всегда рядом, когда нужна помощь. У нас действительно сильное волонтерское сообщество, и я благодарна каждому, кто в него входит», — отметила Анна Кротова.