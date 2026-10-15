Шатровую колокольню Коломенского кремля отреставрируют к 850-летию города

В Коломне на Соборной площади начались работы по сохранению одного из старейших архитектурных памятников — Шатровой колокольни XVI века. Это один из первых объектов кремля, который приведут в порядок в рамках подготовки к юбилею города.

За минувшие столетия время и погода оставили на колокольне свой след. Специалисты во время предварительного обследования обнаружили разрушение отмостки, повреждения кирпичной кладки, утрату исторической обмазки и вымывание раствора из швов. На самом шатре — следы намокания, плесень и разрушение раствора.

«Проект реставрации связан с масштабным обновлением исторического ансамбля коломенского кремля к 850-летию Коломны и реализуется в рамках государственной программы „Культура и туризм Подмосковья“», — рассказал первый заместитель главы городского округа Денис Лубяной.

Специалисты отмечают, прежде чем приступить к реставрации звонницы, необходимо укрепить ее основание. На первом этапе реставраторы усилят фундамент и грунт основания, удалят поврежденные элементы, восстановят перекрытия, ступени и кровлю, укрепят кирпичные стены и ликвидируют трещины. Эти работы планируют завершить к концу 2026 года.

Шатровая колокольня является объектом культурного наследия федерального значения. Масштабный ремонт пройдет под контролем специалистов, с особым вниманием к сохранению исторической кладки.