В Подмосковье с начала 2026 года землю получили 127 врачей

В Московской области с начала 2026 года земельные участки на льготных условиях получили 127 медицинских работников. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

«С начала 2026 года земельные участки для строительства дома получили 127 подмосковных специалистов здравоохранения, которые работают в больницах и поликлиниках региона более 3 лет. За все время действия региональной программы "Земля врачам" участки передали 2726 врачам региона», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Лидерами по предоставлению участков за весь период действия программы стали Пушкинский округ, где землю получили 227 специалистов, Богородский — 224 медика и Раменский — 202 специалиста.

Закон о предоставлении бесплатных земельных участков медицинским работникам в Подмосковье был принят в июне 2021 года. Программа действует до конца 2026 года. Участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства могут получить врачи 39 дефицитных специальностей, работающие в учреждениях здравоохранения Московской области не менее трех лет. Программа распространяется на 32 городских округа региона.

Подать заявление на получение земельного участка можно через местную администрацию.