Около 680 млрд рублей направят на реализацию соцпрограмм Подмосковья в 2027 году
Проект бюджета Подмосковья на 2027 год сохраняет выраженную социальную направленность. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
На реализацию четырех ключевых государственных программ — «Социальная защита населения», «Образование Подмосковья», «Здравоохранение Подмосковья» и «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» — планируется направить более 672 миллиардов рублей, что составляет 52% от общих расходов региональной казны.
Распределение средств по приоритетным направлениям выглядит следующим образом: на социальную защиту населения предусмотрено 184,9 миллиарда рублей, на развитие системы образования — 192,8 миллиарда рублей, на здравоохранение — 188,1 миллиарда рублей. Еще 106,4 миллиарда рублей заложено на строительство новых и капитальный ремонт существующих социальных объектов.
Игорь Брынцалов подчеркнул, что за каждой из этих цифр стоит забота о конкретных людях. По его словам, финансирование обеспечит выплаты семьям с детьми, позволит оказать поддержку людям старшего поколения, а также предоставить необходимую помощь участникам специальной военной операции.
Ключевые запросы жителей в основном касаются строительства и ремонта школ, детских садов и поликлиник, а также их оснащения современным оборудованием. В проект также заложены средства на заработные платы врачей, учителей и социальных работников, а также дополнительные меры их поддержки.
Важно, чтобы система работала стабильно, ведь именно от качества работы этих отраслей зависит повседневная жизнь каждого жителя Подмосковья.
Игорь Брынцалов
По словам председателя Московской областной думы, документ впоследствии доработают с учетом мнения общественности и депутатского корпуса.
«Публичные слушания, которые пройдут 11 ноября, — это возможность для людей напрямую высказать свои предложения. Мы обязательно учтем их при подготовке документа ко второму чтению. Наша главная задача — чтобы каждый рубль работал на улучшение жизни людей», — добавил Игорь Брынцалов.