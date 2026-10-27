Около 680 млрд рублей направят на реализацию соцпрограмм Подмосковья в 2027 году

Проект бюджета Подмосковья на 2027 год сохраняет выраженную социальную направленность. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

На реализацию четырех ключевых государственных программ — «Социальная защита населения», «Образование Подмосковья», «Здравоохранение Подмосковья» и «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» — планируется направить более 672 миллиардов рублей, что составляет 52% от общих расходов региональной казны.

Распределение средств по приоритетным направлениям выглядит следующим образом: на социальную защиту населения предусмотрено 184,9 миллиарда рублей, на развитие системы образования — 192,8 миллиарда рублей, на здравоохранение — 188,1 миллиарда рублей. Еще 106,4 миллиарда рублей заложено на строительство новых и капитальный ремонт существующих социальных объектов.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что за каждой из этих цифр стоит забота о конкретных людях. По его словам, финансирование обеспечит выплаты семьям с детьми, позволит оказать поддержку людям старшего поколения, а также предоставить необходимую помощь участникам специальной военной операции.

Ключевые запросы жителей в основном касаются строительства и ремонта школ, детских садов и поликлиник, а также их оснащения современным оборудованием. В проект также заложены средства на заработные платы врачей, учителей и социальных работников, а также дополнительные меры их поддержки.