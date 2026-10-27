360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Около 680 млрд рублей направят на реализацию соцпрограмм Подмосковья в 2027 году

    Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов на открытой трибуне в Мособлдуме
    Фото: Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов на открытой трибуне в Мособлдуме/Медиасток.рф

    Проект бюджета Подмосковья на 2027 год сохраняет выраженную социальную направленность. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

    На реализацию четырех ключевых государственных программ — «Социальная защита населения», «Образование Подмосковья», «Здравоохранение Подмосковья» и «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» — планируется направить более 672 миллиардов рублей, что составляет 52% от общих расходов региональной казны.

    Распределение средств по приоритетным направлениям выглядит следующим образом: на социальную защиту населения предусмотрено 184,9 миллиарда рублей, на развитие системы образования — 192,8 миллиарда рублей, на здравоохранение — 188,1 миллиарда рублей. Еще 106,4 миллиарда рублей заложено на строительство новых и капитальный ремонт существующих социальных объектов.

    Игорь Брынцалов подчеркнул, что за каждой из этих цифр стоит забота о конкретных людях. По его словам, финансирование обеспечит выплаты семьям с детьми, позволит оказать поддержку людям старшего поколения, а также предоставить необходимую помощь участникам специальной военной операции.

    Ключевые запросы жителей в основном касаются строительства и ремонта школ, детских садов и поликлиник, а также их оснащения современным оборудованием. В проект также заложены средства на заработные платы врачей, учителей и социальных работников, а также дополнительные меры их поддержки.

    Важно, чтобы система работала стабильно, ведь именно от качества работы этих отраслей зависит повседневная жизнь каждого жителя Подмосковья.

    Игорь Брынцалов

    По словам председателя Московской областной думы, документ впоследствии доработают с учетом мнения общественности и депутатского корпуса.

    «Публичные слушания, которые пройдут 11 ноября, — это возможность для людей напрямую высказать свои предложения. Мы обязательно учтем их при подготовке документа ко второму чтению. Наша главная задача — чтобы каждый рубль работал на улучшение жизни людей», — добавил Игорь Брынцалов.

    Читайте также

    Проект бюджета Подмосковья на 2027-2029 годы внесли в Мособлдуму

    Деньги

    Выплату в 300 тысяч рублей многодетным семьям предложили продлить в Подмосковье

    Многодетной семье Назыровых из Красногорска вручен орден "Родительская доблесть"

    Свыше 260 новых автобусов закупили в Подмосковье с начала года

    Водитель автобуса Мострансавто проходит предрейсовый осмотр перед выходом на линию

    Проект бюджета Подмосковья на 2027-2029 годы внесли в Мособлдуму

    Деньги

    Выплату в 300 тысяч рублей многодетным семьям предложили продлить в Подмосковье

    Многодетной семье Назыровых из Красногорска вручен орден "Родительская доблесть"

    Свыше 260 новых автобусов закупили в Подмосковье с начала года

    Водитель автобуса Мострансавто проходит предрейсовый осмотр перед выходом на линию