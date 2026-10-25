Выставку об истории шелкового комбината открыли в Наро-Фоминске

Экспозиция «От нити до шедевра» доступна для посещения в историко-краеведческом музее. В ее основе — платья, ткани и платки с необыкновенными узорами, которые сохранили ветераны предприятия.

Вера Андрияшина — художница, чьи работы отмечены международной наградой, — сохранила уникальные наработки. Она показывает, как создавала эскизы для тканей: сначала кисть, краски, бумага — и только потом рисунок получал новую жизнь на материи.

Ее скачущие антилопы принесли бронзовую медаль на конкурсе в Чехословакии, а тканевые календари с животными — символами года — помнят во многих семьях округа.

Людмила Ефремова рассказала, как проходила работа: художник создавал рисунок, копировальщицы готовили его к воспроизведению, колористы подбирали расцветки.

Для каждого цвета требовался отдельный шаблон — восемь цветов означали восемь шаблонов, которые должны точно совпасть при печати. За легкостью ткани стоял кропотливый труд.

Одна из технологов вспомнила огромную очередь в столичном ГУМе: покупатели брали ткань с крупными цветами. Иногда будущий популярный узор рождался из совсем неожиданной вещи — например, из рисунка складок на смятой бумаге.

Для Екатерины Кириллиной комбинат — еще и часть семейной истории: здесь работали ее родители, художники Юлия и Иван Кириллины. Она тоже выбрала текстиль, хотя работать ей довелось уже в другую эпоху.

Теперь рисунок можно создать на компьютере, но чувствовать цвет и понимать ткань нужно так же, как учили мастера комбината. Посетить выставку можно до 10 ноября.