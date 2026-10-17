Праздник для будущих мам провели в Люберцах
В Люберцах в 4 раз прошел праздник для беременных. Его организовали специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства.
Цель праздника — познакомить будущих мам с работой Люберецкого роддома и рассказать об услугах для беременных. В музейно-выставочном комплексе собрались будущие мамы, их мужья, бабушки и подруги.
«Здесь сегодня будут присутствовать наши врачи, ведущие специалисты нашего родильного дома, это врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, и мы расскажем нашим женщинам все о нашем родильном доме, что мы делаем у себя, как мы встретим их, что мы хотим им предложить в нашем родильном доме и вообще о том празднике, который называется рождение ребенка», — сказала Заведующая родильным домом МОЦОМД Татьяна Мельник.
На мероприятии были выставлены стенды, где будущие мамы могли познакомиться с разными видами услуг для беременных. Врачи Люберецкого роддома консультировали по грудному вскармливанию и питанию. Здесь же можно было попрактиковаться в уходе за младенцем.
Особый ажиотаж вызвал конкурс для будущих пап. Мужчинам предложили освоить науку пеленания. Они старались изо всех сил, демонстрируя не только сноровку, но и искреннюю нежность.
Для будущих мам подготовили розыгрыш и подарки. Главным призом стала модульная коляска 3 в 1, а партнеры мероприятия вручили сертификаты на комфортное размещение в палатах центра.
«Сегодня всероссийский день беременных, мы очень рады, что в Люберцах организовано такое мероприятие, с известными брендами, лекциями, подарками, розыгрышами, в том числе с консультантами по грудному вскармливанию», — сказала будущая мама Марго Грибова.
Праздник завершился на теплой ноте, подарив женщинам уверенность в завтрашнем дне и заряд положительных эмоций. Совсем скоро их ждет долгожданная встреча и настоящее чудо — рождение новой жизни.