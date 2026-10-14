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    Юбилей баскетбольной школы отметили в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Одну из старейших и сильнейших баскетбольных школ Подмосковья поздравили с 65-летием первый заместитель министра спорта Подмосковья Алексей Перов и депутат Государственной думы Александр Легков. На торжественном вечере тренерам и сотрудникам спортшколы вручили заслуженные грамоты и благодарственные письма.

    Яркая атмосфера праздника, которая объединила всех в одну большую и дружную баскетбольную семью, царила во Дворце культуры «Яуза».

    Основателями спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу были Виталий Сироткин и мастер спорта СССР по баскетболу, заслуженный тренер РСФСР, почетный гражданин Мытищ Людмила Пашинская. Благодаря сплоченной команде под руководством заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма Московской области Алексея Годзинского и многолетней программе подготовки спортсменов, школа регулярно участвует и побеждает в соревнованиях различного уровня.

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