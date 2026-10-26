Международная ветеринарная выставка пройдет в Подмосковье в октябре

Представители аграрного бизнеса Подмосковья смогут ознакомиться с технологиями для животноводства, производства кормов и переработки зерна на международной выставке «КормВетГрэйн». Она пройдет с 27 по 29 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» и объединит российских и зарубежных производителей продукции и оборудования для агропромышленного комплекса.

Экспозиция будет представлена по восьми направлениям. Посетители увидят корма и добавки, комбикорма и премиксы, ветеринарные препараты, решения для аквакультуры и полевого кормопроизводства. Также покажут оборудование для изготовления комбикормов, хранения и переработки зерна, а также лабораторные приборы.

Деловая программа объединит представителей Минсельхоза России, Россельхознадзора, научных организаций и компаний отрасли. Участники обсудят развитие животноводства, птицеводства, свиноводства и аквакультуры.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что выставка позволит региональным аграриям сравнить предложения российских и иностранных поставщиков, установить деловые контакты и подобрать технологии для повышения эффективности хозяйств.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для посещения можно на официальном сайте выставки.