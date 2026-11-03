Школа № 9 в Луховицах отметила 60-летие

Школа № 9 открылась в 1966 году. Это было время активного роста и развития города. За шесть десятилетий образование в девятой школе получили более 10 тысяч жителей Луховиц.

«60 лет — это не просто цифра, это судьбы нескольких поколений, это труд тысячи людей и тысячи благодарных выпускников», — отметил Марк Черемисов. Глава округа вместе с депутатом Московской областной думы Максимом Коркиным вручил учителям заслуженные награды.

Сейчас в школе учатся более 1 тысячи ребят и работают 50 педагогов. Одна из них — Анастасия Дормидонтова. После окончания вуза она вернулась в родную школу учителем. На ее уроках химия превращается в настоящее приключение для школьников. Дети становятся исследователями и делают собственные открытия.

В образовательном учреждении бережно хранят традиции и при этом идут в ногу со временем, внедряя новые форматы. Так, например, в школе создали медицинские классы. От обычных они отличаются углубленным изучением отдельных предметов, сессиями в вузе и практикой в поликлинике.