Подмосковный врач Шахманаев: регулярное движение снижает риск развития геморроя

Геморрой может развиваться не только из-за поднятия тяжестей, но и на фоне повседневных привычек. О факторах риска, современных методах лечения и опасности самолечения рассказал колопроктолог Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Салаутдин Шахманаев.

«Я ежедневно вижу пациентов, которые годами терпят боль и дискомфорт, потому что боятся „неудобного“ осмотра или мифов о болезненном лечении. Пора отбросить предрассудки и поговорить честно», — подчеркнул врач-колопроктолог Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Салаутдин Шахманаев.

Среди факторов, способных провоцировать или усиливать симптомы, специалист назвал длительное сидение, привычку пользоваться смартфоном в туалете и чрезмерные силовые нагрузки с задержкой дыхания. Для профилактики полезны регулярное движение и нормализация стула.