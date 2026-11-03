Подмосковный врач Шахманаев: регулярное движение снижает риск развития геморроя
Геморрой может развиваться не только из-за поднятия тяжестей, но и на фоне повседневных привычек. О факторах риска, современных методах лечения и опасности самолечения рассказал колопроктолог Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Салаутдин Шахманаев.
«Я ежедневно вижу пациентов, которые годами терпят боль и дискомфорт, потому что боятся „неудобного“ осмотра или мифов о болезненном лечении. Пора отбросить предрассудки и поговорить честно», — подчеркнул врач-колопроктолог Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Салаутдин Шахманаев.
Среди факторов, способных провоцировать или усиливать симптомы, специалист назвал длительное сидение, привычку пользоваться смартфоном в туалете и чрезмерные силовые нагрузки с задержкой дыхания. Для профилактики полезны регулярное движение и нормализация стула.
Геморрой встречается у людей разных профессий — IT-специалистов, строителей, фитнес-тренеров, а также у молодых мам. Важно оценивать привычки, особенности стула и другие факторы.
Салаутдин Шахманаев
При этом хирургическое вмешательство требуется далеко не каждому пациенту. На начальных этапах применяют консервативное лечение, а при необходимости — малоинвазивные процедуры. Операцию рассматривают преимущественно при выраженном выпадении узлов или отсутствии эффекта от других методов.
Обезболивание подбирают индивидуально: возможно применение спинальной анестезии или седации в сочетании с обезболиванием.
Салаутдин Шахманаев
Врач предостерег от попыток самостоятельно поставить диагноз по симптомам. Мази и свечи способны временно облегчить состояние, но не всегда решают проблему.
«Кровь из заднего прохода — это не всегда геморрой. Причиной могут быть полипы, воспалительные заболевания кишечника, колоректальный рак. Необходим очный осмотр, по показаниям — дополнительные обследования. Обильное кровотечение со слабостью требует срочной помощи», — резюмировал Салаутдин Хабибуллаевич.