Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила клуб «Активное долголетие» в Нахабине

Координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» и Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила клуб «Активное долголетие» в Нахабине. Встречу приурочили ко Дню пожилого человека.

Для гостей организовали мастер-класс по воскографии— технике рисования путем процарапывания верхнего слоя покрытия. Такое занятие в клубе провели впервые, и оно заинтересовало участниц.

«Проекту „Активное долголетие“ в Московской области уже семь лет, и начал он действовать по инициативе нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Сегодня я послушала участников о том, что из активностей им больше всего нравится. Чувствуется, что наши пожилые люди полны сил, энергии, хотят получать новые знания, и у них это здорово получается», — Ирина Фаевская.

Работу клуба представил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск, руководитель центров «Активное долголетие» в округе Богдан Андрианов. Он рассказал о текущих задачах и планах развития проекта, подчеркнув, что команда продолжает расширять программу занятий.