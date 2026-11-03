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    Участок в Воскресенске продали на аукционе за 4,9 млн рублей

    Фото: Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    В Московской области на торгах продали земельный участок в Воскресенске за 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

    Аукцион провели с 26 по 30 октября 2026 года. Участок площадью 22,3 сотки в селе Юрасово предназначен для индивидуального жилищного строительства. Стартовая цена составляла 1 857 768,4 рубля, в торгах участвовали три претендента. Итоговая стоимость выросла более чем в 2,5 раза и составила 4 923 086,26 рубля.

    Всего за этот период комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 100 аукционов по земельно-имущественным торгам.

    Победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по начальной минимальной стоимости. После заключения договора аренды участка через аукцион возможен его выкуп при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

    Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там доступен выбор по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренда или продажа.

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