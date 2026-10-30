Состояние дома и отопление проверили на Юбилейном проспекте в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Представители профильных ведомств в Химках провели комиссионный выезд по адресу: Юбилейный проспект, дом № 4. Специалисты оценили состояние мусоропровода и мусорокамеры, качество уборки мест общего пользования, а также проверили параметры подачи отопления и горячей воды.

По итогам осмотра выявленные недочеты устранили: дополнительно прочистили мусоропровод и мусорокамеру. Скоплений мусора на прилегающей территории не обнаружено. Параметры подачи отопления и горячего водоснабжения соответствуют установленным нормативам.

Все поступившие замечания остаются на контроле профильных служб. Мониторинг состояния дома и качества его обслуживания будет продолжен.

По вопросам содержания многоквартирного дома, общего имущества и другим вопросам ЖКХ жители могут обращаться в свою управляющую компанию. Контактная информация указана на сайте администрации.