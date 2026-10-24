Церемония вручения первых паспортов прошла в Дмитрове

Рядом с подростками были их родители — они поддержали детей в этот важный момент. По поручению главы округа Михаила Шувалова ребят приветствовала его заместитель Ирина Костышина.

«Я много общаюсь с молодежью и всегда отмечаю, что у нас в округе она — самая лучшая. Желаю, чтобы все цели, которые вы перед собой ставите, обязательно были достигнуты. Никогда не останавливайтесь, даже если что-то не получается сразу: нужно сделать работу над ошибками и двигаться только вперед», — подчеркнула она.

Ирина Костышина также зачитала поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева с пожеланиями быть достойными гражданами России, любить свою Родину и делать все возможное, чтобы страна становилась сильнее и благополучнее. Ребятам пожелали обрести надежных друзей, получить хорошее образование и, вернувшись в родной округ, строить здесь свою жизнь.

Особую атмосферу праздника помогли создать «Волонтеры Подмосковья»: молодые добровольцы окружили ребят заботой и вниманием. Первый паспорт для подростка — не просто документ, а символ взросления и новых возможностей.

Такие мероприятия проводятся ежемесячно. Чтобы стать участником, достаточно при подаче заявления на получение первого паспорта сообщить сотруднику многофункционального центра о своем желании — и имя окажется в списке приглашенных на праздник.