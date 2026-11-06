В Мытищах прошел очный этап конкурса «ТрудКрут»

В Мытищах 5 ноября на базе школы № 3 состоялся очный этап конкурса профессионального мастерства «ТрудКрут» среди студенческих педагогических отрядов Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В финал вышли студенты четырех вузов: Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ), Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), Государственного университета просвещения (ГУП) и Гжельского государственного университета (ГГУ). Организатором выступило Московское областное региональное отделение Российских студенческих отрядов.

Главным практическим испытанием стало проведение отрядного дела на тему «СО.Единение». Участники самостоятельно разработали сценарии воспитательных мероприятий и провели занятия для школьников 12–14 лет. Жюри оценивало педагогическую культуру, оригинальность методических решений, умение взаимодействовать с детским коллективом и достижение образовательных целей.

«Здесь важно не просто подготовить интересное мероприятие, но и уметь заинтересовать детей, найти к ним подход и вовлечь каждого в общую деятельность», — поделилась студентка Государственного социально-гуманитарного университета, представитель студенческих отрядов Московской области Светлана Полиенко.

Помимо работы со школьниками, конкурсанты представили творческие выступления на тему «В единстве — сила Подмосковья». Программа также включала профессиональное тестирование по педагогике, возрастной психологии, санитарным требованиям и основам работы в детских лагерях.

Итоги соревнования объявят 11 декабря на торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области.