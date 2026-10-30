Пандус у памятника МиГ-3 в деревне Дракино установили в Серпухове

В населенном пункте решили вопрос, который подняла местная жительница на встрече в формате выездной администрации. Речь шла о доступности дороги к памятнику истребителю.

Монумент установили в 1967 году в память о защитниках Москвы 1941–1942 годов. Это место, где дети узнают о цене Великой Победы, и важно, чтобы доступ к этой истории был открыт для всех — и для пожилых людей, и для маломобильных граждан.

Продолжается работа и по бытовым вопросам. По итогам выезда оперативной группы на улицу Бригадную, дом № 7, навели порядок на парковке у магазина — убрали листву и мусор.

Работа по обращениям жителей продолжается: каждый сигнал слышат и доводят до конкретного результата. Администрация городского округа Серпухов выезжает на места, проверяет и решает проблемы. Такой подход остается главным в работе.