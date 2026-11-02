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    Мастер-класс для подростков по оказанию первой помощи провели в Ивантеевке

    Фото: Елена Шумакова

    В образовательном центре № 2 Ивантеевки для подростков провели практический тренинг «Безопасность в действии». Мероприятие приурочили к четырехлетию благотворительной организации «Мир», которая занимается обучением детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, сообщили в РИАМО.

    За три часа участники в возрасте от 14 до 18 лет прошли четыре учебные станции. Школьники тренировались оценивать опасность, правильно сообщать о происшествии по номеру 112, останавливать кровотечения, накладывать повязки и фиксировать поврежденные конечности. Также они освоили основные приемы помощи при потере сознания, удушье и остановке сердца.

    Отдельное внимание уделили действиям при эвакуации и террористической угрозе, а также правовым аспектам оказания первой помощи. Занятия проходили в соревновательном формате: команды получали баллы за скорость, точность и безопасность выполнения заданий. В финале подросткам предстояло одновременно помочь нескольким условным пострадавшим, самостоятельно распределив обязанности.

    Обучение организовали профессиональные медики и санинструкторы волонтерской группы «Удар». Для оценки результатов участники прошли тестирование до и после занятий. Каждому также вручили кровоостанавливающий турникет и памятку с порядком действий в экстренных ситуациях.

    «Дети — наше будущее. И именно они придут к нам на помощь, если мы дадим им знания, навыки и средства», — резюмировала Анна Брусникина, основатель группы «Мир».

    Подобные практические занятия проводят ежемесячно в школах и колледжах округа. В организации мероприятия также участвовало местное отделение «Движения первых».

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