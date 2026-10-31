Глава Дмитровского округа провел встречу со старшеклассниками

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 28 октября пообщался с учениками 8–11-х классов на «Классной встрече» «Движения первых». Он рассказал о детстве, работе и семье.

Ребята спрашивали о школе, работе и семье — хотели узнать Михаила Николаевича не только как руководителя, но и как человека.

Он рассказал, что родился в Кимрах, а из-за службы отца-военного несколько раз менял школу. В восемь лет, гостя у прабабушки под Тамбовом, помогал пасти коров и получил свой первый заработанный рубль.

Школьники спросили, каким глава хочет видеть Дмитровский округ через десять лет. «Только процветающим, уютным, красивым. И у нас есть все, чтобы развивать округ: природа, много спортивных объектов, канал имени Москвы, места отдыха, предприятия, а главное — люди!» — ответил Михаил Шувалов.

На вопрос, что помогает в трудные минуты, глава ответил сразу: семья. «Жена, мои дочки — для меня все. И просто то, что они у меня есть, их любовь — это главное в моей жизни. Они моя опора, поддержка, я их тоже очень люблю», — поделился он.

В завершение встречи Михаил Шувалов пожелал ребятам любить свой город и малую родину, получать профессию, открывать новые места и возможности. А после учебы — по возможности возвращаться в Дмитровский округ, работать здесь, создавать семьи и растить детей.