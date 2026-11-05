Замглавы теруправления встретился с жителями поселка Селятино в Наро-Фоминске

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа 5 ноября прошла выездная встреча с жителями домов № 30, 31 и 32. Люди подняли вопросы освещения, уборки территории и расположения мусорных баков.

Заместитель начальника территориального управления Селятино Александр Болошов организовал срочную выездную администрацию с участием представителей коммунальных служб. Такой формат позволил сразу наметить конкретные шаги и зафиксировать сроки.

Уже сейчас ведется уборка: сбор опавшей листвы идет полным ходом и должен завершиться до 13 ноября. До 20 ноября специалисты проверят и отрегулируют датчики освещения на уличных фонарях, чтобы свет включался вовремя и не расходовался впустую.

Вопрос с размещением мусорных контейнеров взят в работу и решается совместно с региональным оператором. Жители отмечают, что прямой диалог с администрацией помогает сдвигать бытовые проблемы с мертвой точки.