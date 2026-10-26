День сельского старосты отметили в Дмитрове
Праздничное мероприятие ко Дню сельского старосты организовали в филиале «ДЗФС» Центрального дворца культуры «Созвездие». Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов вручил старостам заслуженные награды.
Почетные грамоты получили Валентина Шаулене (деревня Рыбаки), Татьяна Гринько (поселок Никольское), Иван Тарасов (деревня Лупаново), Леонид Воложанинову (село Белый Раст) и Сергей Гандзюк (деревня Саморядово). Еще ряд старост были отмечены благодарственными письмами главы округа.
Михаил Шувалов поблагодарил тех, кто помогает администрации делать каждый населенный пункт комфортнее, ведет работу по выстраиванию диалога и коммуникации власти с сельчанами.
«Вы — тот актив, с кем мы вместе развиваем село, чтобы жизнь становилась более комфортной. Вы всегда подсказываете нам, что и где нужно сделать. Спасибо старостам за время и силы, которые вы отдаете своим селам и деревням», — сказал глава Дмитровского округа.
В ближайшее время на заседании совета депутатов округа будет рассмотрен вопрос о положении по поддержке института сельского старосты. Михаил Шувалов подчеркнул, что общественная работа требует от человека значительных ресурсов, и она обязательно должна получать поддержку со стороны муниципалитета.
Творческий подарок подготовили для собравшихся коллективы ЦДК «Созвездие». Концерт стал знаком внимания тем, кто ежедневно вкладывает силы в развитие своих территорий и делает жизнь в селах и деревнях лучше.