День сельского старосты отметили в Дмитрове

Почетные грамоты получили Валентина Шаулене (деревня Рыбаки), Татьяна Гринько (поселок Никольское), Иван Тарасов (деревня Лупаново), Леонид Воложанинову (село Белый Раст) и Сергей Гандзюк (деревня Саморядово). Еще ряд старост были отмечены благодарственными письмами главы округа.

Михаил Шувалов поблагодарил тех, кто помогает администрации делать каждый населенный пункт комфортнее, ведет работу по выстраиванию диалога и коммуникации власти с сельчанами.

«Вы — тот актив, с кем мы вместе развиваем село, чтобы жизнь становилась более комфортной. Вы всегда подсказываете нам, что и где нужно сделать. Спасибо старостам за время и силы, которые вы отдаете своим селам и деревням», — сказал глава Дмитровского округа.

В ближайшее время на заседании совета депутатов округа будет рассмотрен вопрос о положении по поддержке института сельского старосты. Михаил Шувалов подчеркнул, что общественная работа требует от человека значительных ресурсов, и она обязательно должна получать поддержку со стороны муниципалитета.

Творческий подарок подготовили для собравшихся коллективы ЦДК «Созвездие». Концерт стал знаком внимания тем, кто ежедневно вкладывает силы в развитие своих территорий и делает жизнь в селах и деревнях лучше.