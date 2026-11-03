Ребенка с отеком мозга из-за редкого синдрома спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли мальчику с редким неврологическим заболеванием, которое вызвало сильные судороги и отек мозга. После лечения ребенок восстановился и вернулся домой. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Мальчика экстренно доставили в реанимацию с высокой температурой, тошнотой и приступами судорог. Антибиотики, назначенные по месту жительства, не помогали. Ранее у ребенка диагностировали детский церебральный паралич и эпилепсию.

Обследование выявило выраженный отек левого полушария мозга, смещение его структур и воспаление мозговых оболочек. При этом анализы крови и спинномозговой жидкости не показали признаков инфекции или нарушений иммунной системы. Врачи предположили, что причиной состояния стал синдром HHE — гемиконвульсии-гемиплегия-эпилепсия.

«При этом состоянии на фоне высокой температуры возникают судороги на одной половине тела, после которых развивается слабость в конечностях, а в дальнейшем может сформироваться тяжелая форма эпилепсии. Без своевременного лечения отек мозга мог привести к необратимым повреждениям и даже угрожать жизни ребенка», — рассказала заведующая отделением неврологии Полина Жмылева.

Мальчик находился под наблюдением реаниматологов. Ему проводили искусственную вентиляцию легких, назначили препараты для прекращения судорог и уменьшения отека, а также противовирусные и антибактериальные средства. По данным специалистов, синдром HHE встречается крайне редко — примерно у одного-двух детей на 10 миллионов в год.

После стабилизации состояния ребенка перевели в неврологическое отделение. Повторная МРТ, проведенная через десять дней, показала, что отек уменьшился, воспаление стало менее выраженным, а поврежденные участки мозга начали восстанавливаться.

Сейчас мальчик уже дома. Он снова может самостоятельно сидеть, проявляет интерес к окружающему миру и общается с близкими. Сила в правой руке и ноге вернулась к прежнему уровню.