Спортсмен из Химок взял бронзу на международных соревнованиях по тхэквондо

Представитель Московской области Александр Дейниченко завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Дейниченко выступал в весовой категории до 68 кг среди юниоров и занял третье место. Он представляет областной Центр олимпийских видов спорта и УОР №3 в Химках.

Соревнования прошли с 27 по 28 октября в Намангане (Узбекистан). Золото и бронзу в этой категории завоевали представители Узбекистана, еще одну бронзовую медаль также получил спортсмен из этой республики.

По данным пресс-службы, Дейниченко стал единственным представителем России, поднявшимся на пьедестал почета турнира.

В стартах приняли участие представители национальных сборных и клубов из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Монголии, ОАЭ и Индии.