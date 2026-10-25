Андрей Воробьев посетил богослужение в храме Архангела Михаила под Домодедовом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в храме Архангела Михаила в деревне Акулинино под Домодедовом, возрожденном при участии госкорпорации «Ростех». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об этом в «Максе» .

«Возрождение таких святынь — это сохранение нашей истории, веры и традиций, которые объединяют поколения. Благодарю Святейшего Патриарха Кирилла за внимание к Подмосковью и всех, кто помогает сохранять наше духовное наследие», — сказал глава региона.

Воробьев вместе с другими прихожанами посетил божественную литургию в Акулинине. Он напомнил, что предыдущий храм здесь построили в 1687 году, но спустя три века, в 1935 году, закрыли и разобрали.