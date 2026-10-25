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    Андрей Воробьев посетил богослужение в храме Архангела Михаила под Домодедовом

    Пресс-служба губернатора Московской области
    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в храме Архангела Михаила в деревне Акулинино под Домодедовом, возрожденном при участии госкорпорации «Ростех». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об этом в «Максе».

    «Возрождение таких святынь — это сохранение нашей истории, веры и традиций, которые объединяют поколения. Благодарю Святейшего Патриарха Кирилла за внимание к Подмосковью и всех, кто помогает сохранять наше духовное наследие», — сказал глава региона.

    Воробьев вместе с другими прихожанами посетил божественную литургию в Акулинине. Он напомнил, что предыдущий храм здесь построили в 1687 году, но спустя три века, в 1935 году, закрыли и разобрали.

    Пресс-служба губернатора Московской области
    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    При содействии главного исполнительного директора Ростеха Сергея Чемезова святыню возродили. В 2024 году патриарх Кирилл освятил храм Архангела Михаила и спустя два года снова провел в нем богослужение.

    На этом работы не закончились. Территорию вокруг храма привели в порядок. Губернатор Подмосковья сообщил, что в прошлом году завершилось благоустройство парка «Серая цапля» с аллеями, детской и спортивной площадками.

    Ранее подмосковное предприятие «Мострансавто» отметило 100-летний юбилей. Воробьев наградил его отличившихся сотрудников.

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