Андрей Воробьев посетил богослужение в храме Архангела Михаила под Домодедовом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в храме Архангела Михаила в деревне Акулинино под Домодедовом, возрожденном при участии госкорпорации «Ростех». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об этом в «Максе».
«Возрождение таких святынь — это сохранение нашей истории, веры и традиций, которые объединяют поколения. Благодарю Святейшего Патриарха Кирилла за внимание к Подмосковью и всех, кто помогает сохранять наше духовное наследие», — сказал глава региона.
Воробьев вместе с другими прихожанами посетил божественную литургию в Акулинине. Он напомнил, что предыдущий храм здесь построили в 1687 году, но спустя три века, в 1935 году, закрыли и разобрали.
При содействии главного исполнительного директора Ростеха Сергея Чемезова святыню возродили. В 2024 году патриарх Кирилл освятил храм Архангела Михаила и спустя два года снова провел в нем богослужение.
На этом работы не закончились. Территорию вокруг храма привели в порядок. Губернатор Подмосковья сообщил, что в прошлом году завершилось благоустройство парка «Серая цапля» с аллеями, детской и спортивной площадками.
Ранее подмосковное предприятие «Мострансавто» отметило 100-летний юбилей. Воробьев наградил его отличившихся сотрудников.