Загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов утром 5 ноября

Утром в четверг, 5 ноября, загруженность дорог Московской области составила пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На дорогах региона зафиксировали 1 091 344 автомобиля — на 4,1% больше средних значений прошлого месяца. Затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ведомство призвало водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.