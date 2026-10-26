В Мытищах на мосту через Клязьму начали укладку нижнего слоя покрытия

В городском округе Мытищи на мосту через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово начали укладывать нижний слой асфальтобетонного покрытия на полотне второго этапа. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Общая строительная готовность объекта составляет 63%, самого моста — 96%. «На мосту через Клязьму дорожники начали укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно специалисты продолжают устройство водоотвода и кабельной канализации на пролетных строениях. Также ведутся дорожные работы на подходах к мосту и монтаж шумозащитных экранов. На объекте задействованы 47 рабочих, 9 инженерно-технических специалистов и 12 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Продолжаются устройство земляного полотна, строительство локальных очистных сооружений и переустройство инженерных коммуникаций. Полностью завершены работы по переустройству водоснабжения, теплосети и демонтажу газопровода.

В рамках работ планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также будет реконструирован участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной общей протяженностью свыше 1,1 км, обустроены разворотные петли и съезды на прилегающую улично-дорожную сеть, в частности на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую.

Для удобства и безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону и остановки общественного транспорта. Новый мост улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне Пирогово и обеспечит дополнительный удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.

Запуск рабочего движения по первому этапу запланирован на конец 2026 года, полностью завершить работы планируется в 1 квартале 2028 года.