ВРИП главы Павлово-Посадского округа провел оперативное совещание

В начале совещания прозвучали новости, приуроченные ко Дню многодетных семей, который отмечался в Подмосковье 10 октября. В округе статус многодетной семьи имеют более 1400 семей. Особо отметили жителя округа Эдуарда Колиошко — кавалера ордена Мужества, ветерана СВО и отца пятерых детей. Его вклад в воспитание детей и служение Родине назвали примером стойкости и любви к семье.

Также стало известно о победе телеканала «Радуга» на XXX Международном фестивале медийного творчества «Братина». Коллектив телеканала и главный редактор Анна Суница получили поздравления.

По данным МЦУР округа, за неделю поступило 1253 обращения от жителей. Наибольшее количество вопросов касалось запуска отопления и отсутствия горячего водоснабжения.

Особое внимание уделили ситуации с отоплением. С 10 по 12 октября зафиксировано 108 обращений: 70 — по Павловскому Посаду и 38 — по Электрогорску. В Электрогорске ведутся работы по устранению инцидентов на тепловых сетях — в работе находятся 5 адресов. В 15 домах временно отсутствует отопление, работы планируют завершить до пятницы.

Восстановление территорий после земельных работ на улицах Святого Константина, Калинина, Горького и Ленина должно быть завершено до 20 октября. Продолжаются работы по устранению инцидентов на сетях холодного водоснабжения в поселке Большие Дворы и в целом по Павловскому Посаду. Котельные работают в штатном режиме, тепло подано во все дома.

В муниципальном учреждении «Благоустройство Павловский Посад» остается 60 заявок на развоздушивание системы теплоснабжения в квартирах. Также отмечены сложности с запуском отопления в Электрогорске из-за работ управляющей компании, они затронули 5 адресов на улице Советской.

В сфере дорожного хозяйства продолжается ремонт дороги по улице Юбилейная в массиве многодетных. Готово основание из щебня, после поступления нефтебитума работы будут продолжены. Завершить ремонт планируют до конца месяца.

В культурной и спортивной жизни округа продолжаются игры муниципального этапа «Школьной лиги». 18 октября в музее истории русского платка и шали пройдет бесплатная экскурсия и мастер-класс по русской набойке для детей участников СВО.