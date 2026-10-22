Футболисты из Лобни стали призерами первенства Подмосковья

19 октября завершилось первенство Московской области по футболу. Команды отделения футбола «Академии спорта» из Лобни заняли призовые места сразу в нескольких возрастных категориях.

Серебряные медали завоевала команда 2013 года рождения под руководством тренера Максима Бровкина. Бронзовые награды у команд 2014 года (тренер Марат Сабиров) и 2015 года (тренер Александр Белявский). В составе команды 2015 года лучшим бомбардиром Первенства стал Демид Грищенко, забивший 19 мячей.

Особая гордость — бронза команды 2017 года. Юные футболисты играли в категории старше себя, против команд 2016 года рождения, но сумели войти в тройку призеров. Тренирует футболистов Эдуард Зимарин. Лидером команды и лучшим бомбардиром стал Платон Заблоцкий, забивший 31 гол.

В «Академии спорта» поздравили тренеров, спортсменов и родителей с успешным завершением сезона.

«Поздравляем тренеров, спортсменов и родителей с успешным завершением сезона! Движемся дальше к новым победам!» — отметили в «Академии спорта».