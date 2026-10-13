В 5 округах Подмосковья оштрафовали 9 нарушителей обращения с отходами

В пяти округах на западе Подмосковья вынесли постановления о назначении административных наказаний за нарушения правил обращения с отходами. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«В Можайском округе были зафиксированы факты незаконной выгрузки отходов в деревнях Тетерино и Кожухово, а также в селе Поречье, — сказал Фирсов, — аналогичные нарушения совершены водителями в поселке Тучково Рузского округа и в волоколамской деревне Гряды. В ходе транспортировки строительных отходов без разрешительных документов были задержаны нарушители на Звенигородском шоссе и в поселке Калининец Наро-Фоминского округа».

Факты установили с помощью сотрудников полиции. Все девять нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее сообщалось, что в ходе совместного рейда с участием сотрудников Минэкологии, Минчистоты, Главного управления региональной безопасности Московской области и полицейских в Наро-Фоминском округе проверили 19 перевозчиков строительных отходов. В отношении трех водителей составили протоколы, нарушители также будут наказаны.