Андрей Воробьев: форум о развитии технологичного бизнеса прошел в Подмосковье

В Доме правительства Подмосковья прошел форум «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», посвященный поддержке инновационных предприятий, робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал участникам о мерах поддержки предпринимателей и планах по расширению инфраструктуры для новых производств.

Мероприятие организовали в рамках съезда лидеров «Опоры России». В нем участвуют предприниматели из разных регионов страны, представители федеральных ведомств, институтов развития и финансового сектора.

В центре обсуждения — достижение технологического суверенитета, развитие отечественного производства роботов, продвижение российских компаний на зарубежные рынки и внедрение отечественных IT-решений с искусственным интеллектом.

Андрей Воробьев подчеркнул, что регион заинтересован в привлечении инвесторов, новых идей и специалистов, готовых развивать собственные проекты.

«Для нас важен малый и средний бизнес, мы всегда рады его приходу. Для этого строим индустриальные парки — в Подмосковье их было порядка 70, а сейчас создаем еще пять новых для всего самого технологичного, для роботов, автоматизированных линий», — сказал он.