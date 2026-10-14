Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе

В Жовтневом районе Мариуполя завершили восстановление пятиэтажного дома, серьезно пострадавшего от пожаров в 2022 году. Здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров отремонтировали специалисты из Московской области. Три из шести подъездов пришлось демонтировать и возвести заново по первоначальному проекту.

В ходе работ строители заменили поврежденные перекрытия, стены и лестничные марши. Также обновили кровлю, фасад, оконные и дверные блоки, а также ограждения балконов.

В здании восстановили инженерную инфраструктуру: системы отопления, подачи горячей и холодной воды, канализацию, электроснабжение и газоснабжение.

За соблюдением строительных требований следили специалисты подмосковного технадзора. За время восстановления они 132 раза выезжали на объект, контролируя качество материалов, технологию выполнения работ и соответствие проектной документации. Особое внимание уделяли этапам, на которых восстанавливались конструкции, скрываемые последующими строительными работами.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев поблагодарил команду технического надзора за профессионализм и внимательное отношение к деталям.

Отдельно в доме ремонтируют квартиры. По программе администрации городского совета уже полностью обновили 42 жилых помещения, работы в этом направлении продолжаются.